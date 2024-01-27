Иностранным ЦБ трежерис больше не нужны. Почему ФРС это не волнует?

Журналисты Reuters провели анализ спроса на трежерис. Государственные облигации США все меньше привлекают иностранные Центробанки, которые видят политические риски удержания средств в облигациях на долгий срок.
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