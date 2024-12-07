Арбитражный суд Москвы: производитель обуви Ralf Ringer признан банкротом

Продавца и производителя обуви под брендом Ralf Ringer признали банкротом. Решение приняли после рассмотрения заявления компании «Стивали» против АО «Ральф Рингер», следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.
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