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Собчак опровергла сообщения о ее привилегированном положении на суде по делу Бишимбаева

Телеведущая Ксения Собчак опровергла обвинения казахстанских журналистов о том, что она имела привилегированное положение на суде по делу бывшего министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева, который забил до смерти свою….

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