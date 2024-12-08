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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дженсен Хуанг оказался гением не только по части GPU, но и в уклонении от налог...

Дженсен Хуанг оказался гением не только по части GPU, но и в уклонении от налог...

Дженсен Хуанг оказался гением не только по части GPU, но и в уклонении от налоговГлава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), состояние которого оценивается в $127 млрд, с использованием лазеек в налоговом законодательстве США стремится передать значительную часть своего капитала наследникам, избегая уплаты налога на наследственное имущество.

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