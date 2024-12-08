Дженсен Хуанг оказался гением не только по части GPU, но и в уклонении от налог...

Дженсен Хуанг оказался гением не только по части GPU, но и в уклонении от налоговГлава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), состояние которого оценивается в $127 млрд, с использованием лазеек в налоговом законодательстве США стремится передать значительную часть своего капитала наследникам, избегая уплаты налога на наследственное имущество.