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«Лацио» Гаттузо обыграл «Дженоа» Де Росси

В матче 2-го тура Серии А сезона-2026/27 «Лацио» на своем поле обыграл «Дженоа».В матче 2-го тура Серии А сезона-2026/27 «Лацио» на своем поле обыграл «Дженоа».

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