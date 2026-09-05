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Москвич похитил продавца нерабочего компьютера и получил шесть лет колонии

Москвич похитил продавца нерабочего компьютера и получил шесть лет колонии

В Москве вынесен приговор по делу о похищении продавца нерабочего компьютера. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, инцидент произошел в феврале 2025 года.

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