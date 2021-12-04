Южный Федеральный

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Белорусская делегация едет в Крым для подготовки визита Лукашенко

Белорусская делегация едет в Крым для подготовки визита Лукашенко

Руководитель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец проинформировал о скором прибытии в Крым представителей Белоруссии с целью проведения подготовки к официальному визиту в регион главы республики Александра Лукашенко.

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