Белорусская делегация едет в Крым для подготовки визита Лукашенко

Руководитель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец проинформировал о скором прибытии в Крым представителей Белоруссии с целью проведения подготовки к официальному визиту в регион главы республики Александра Лукашенко.
Руководитель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец проинформировал о скором прибытии в Крым представителей Белоруссии с целью проведения подготовки к официальному визиту в регион главы республики Александра Лукашенко.
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