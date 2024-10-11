Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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«Газпром» в этом году поставил в Китай на 1 млрд кубометров больше обязательств

Поставки газа «Газпрома» в Китай в этом году на 1 млрд кубометров больше контрактных обязательств. Об этом сообщил зампред правления концерна Виталий Маркелов в рамках Петербургского международного газового форума, его слова передает «РИА Новости».

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