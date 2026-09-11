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«Брюзга и деспот в быту»: Дмитрий Лысенков — о ссоре из-за компота, уходе из театра и браке

«Брюзга и деспот в быту»: Дмитрий Лысенков — о ссоре из-за компота, уходе из театра и браке

Зрители привыкли видеть Дмитрия Лысенкова в самых разных амплуа: от подлого Лариона в «Чебурашке» и въедливого бухгалтера Вольского в «ИП Пирогова» до глубоких драматических героев, за одного из которых он получил «Золотую маску».

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