«Брюзга и деспот в быту»: Дмитрий Лысенков — о ссоре из-за компота, уходе из театра и браке

Зрители привыкли видеть Дмитрия Лысенкова в самых разных амплуа: от подлого Лариона в «Чебурашке» и въедливого бухгалтера Вольского в «ИП Пирогова» до глубоких драматических героев, за одного из которых он получил «Золотую маску».