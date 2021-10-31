Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

Эксперты предупреждают о росте цен на продукты в Приморье

Эксперты предупреждают о росте цен на продукты в Приморье

Продовольственная инфляция в России уверенно опережает общий рост стоимости товаров. ИА PrimaMedia спросило у приморских экспертов, стоит ли ждать повышения цен на продукты в крае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх