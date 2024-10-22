Аршавин об увлечении Соболева: невозможно запретить играть в компьютерные игры

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин, говоря о пристрастии нападающего петербургского клуба Александра Соболева к компьютерным играм, выразил мнение, что невозможно полностью запретить в них играть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии