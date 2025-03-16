Дальше только третья мировая - лучше сесть за стол переговоров: Три державы готовятся к Ялте 2.0

Три главные державы - Россия, Китай, США уже понемногу готовятся к Ялте 2.0. По мнению Константина Блохина, процесс начнётся тогда, когда не останется выбора: дальше только третья мировая - лучше сесть за стол переговоров.
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