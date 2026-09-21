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Рост трат на непродовольственные товары в России замедлился

Рост трат на непродовольственные товары в России замедлился

В сопоставимых ценах потребительские расходы россиян в августе 2026 г. увеличились на 5,9% год к году.

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