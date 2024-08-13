Казавшийся крепким и вполне жизнеспособным розовый куст вдруг начал чернеть, желтеть и в разгар лета сбросил листву

﻿﻿Ваши, казалось бы, жесткие и энергичные кусты роз внезапно начали чернеть, желтеть и терять листья в середине лета? Да, такое случается, и такое «поведение» розы – явный признак неблагополучия, требующего немедленного вмешательства.