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Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития

Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития

Киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части Донецкой Народной Республики, об этом заявил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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