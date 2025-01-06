Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития

Киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части Донецкой Народной Республики, об этом заявил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.