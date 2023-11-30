Далеко от Москвы

Не каждой находке стоит радоваться. Эта нехитрая мысль приходит в голову, когда читаешь продолжение саги о лайнере «Уральских авиалиний», который в начале осени экстренно приземлился на поле Колхоза имени Ленина под Новосибирском.
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