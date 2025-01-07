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Трюдо вылетел не случайно: премьера Канады наказали глобалисты

Джастин Трюдо уйдёт в отставку после того, как будет избран новый лидер правящей партии. По данным инсайдера, это решение глобалистов является наказанием для премьер-министра Канады за провал в сфере миграционной политики.

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