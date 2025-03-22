Немецкое издание: Китай может присоединиться к возможной миротворческой миссии на Украине Как сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах, власти Евросоюза обсуждают возможность привлечения Китая к участию в потенциальной миротворческой миссии на Украине.