В пресс-службе кинотеатров Wink и Start признались, что на данный момент у сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" идут запланированные давно досъемки.
Создатели сериала "Слово пацана": досъемки в Ярославле были запланированы давно
Комментарии
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Семен Борисов
Сериал закрыть,а Юрия Ваксмана привлечь к уголовной ответственности за разжигание конфликтов внутри страны во время СВО!Только отъявленный враг мог решиться на такое,чтобы посеять рознь в масштабах России!Нет бы снять сериал про донецких пацанов,которые сейчас с оружием в руках защищают Родину,так нет же,лучше про бандитизм 90-х,возродить ОПГ и бардак в стране!Где наши доблестные органы???
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15 час.
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