Создатели сериала "Слово пацана": досъемки в Ярославле были запланированы давно

Семен Борисов

Сериал закрыть,а Юрия Ваксмана привлечь к уголовной ответственности за разжигание конфликтов внутри страны во время СВО!Только отъявленный враг мог решиться на такое,чтобы посеять рознь в масштабах России!Нет бы снять сериал про донецких пацанов,которые сейчас с оружием в руках защищают Родину,так нет же,лучше про бандитизм 90-х,возродить ОПГ и бардак в стране!Где наши доблестные органы???