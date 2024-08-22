Новые автобусные маршруты в Ленобласти заблокировала ФАС

Города, поселки и деревни Ленобласти связывает транспортная сеть, которую власти активно развивают. Увеличивается число внутренних пассажирских маршрутов, а также рейсов до Северной столицы, где работают многие жители региона.
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