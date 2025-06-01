Герой спецоперации «Z» Руслан Бекмуратов отбил атаку трех дронов

Константин Самарин

Это великолепно. Вот только, с командира, отправившего бойца водиночку доставлять боеприпасы и забирать раненых, по местности, контролируемой вражескими дронами, надо спросить по полной, вплоть до разжалования, и отправки в штурмовую группу. Увы, часто за чьим-то подвигом стоит чья-то преступная халатность.