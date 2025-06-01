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Герой спецоперации «Z» Руслан Бекмуратов отбил атаку трех дронов

Гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов, выполняя задание по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции российских штурмовиков, в одиночку сбил три вражеских дрона и на обратном пути эвакуировал троих раненых.

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Комментарии
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Константин Самарин
Это великолепно. Вот только, с командира, отправившего бойца водиночку доставлять боеприпасы и забирать раненых, по местности, контролируемой вражескими дронами, надо спросить по полной, вплоть до разжалования, и отправки в штурмовую группу. Увы, часто за чьим-то подвигом стоит чья-то преступная халатность.
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