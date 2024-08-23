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Орловские новости

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Онлайн-кинотеатр Wink.ru зафиксировал рост просмотров отечественных мультфильмов

Онлайн-кинотеатр Wink.ru зафиксировал рост просмотров отечественных мультфильмов

Просмотры мультсериалов в Wink.ru бьют рекорды после того, как онлайн-кинотеатр расширил библиотеку бесплатного детского контента, а качество загрузки в России видеохостинга YouTube стало падать из-за технических проблем (ранее этот контент активно смотрели там).

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