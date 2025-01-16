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Царьград

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Белоруссия как цель США. Рассекреченные документы это доказали

Белоруссия как цель США. Рассекреченные документы это доказали

В январе 2016 года в рамках командно-штабных учений Совет безопасности США принял решение имитировать применение ядерного оружия на территории Белоруссии.

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