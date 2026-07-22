Следком возбудил уголовное дело по атакам ВСУ на логистические центры Кубани и Ставрополья: теракты

Как сообщает СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях по признакам преступления, предусмотренного ст.
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