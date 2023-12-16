Информация о последствиях удара по аэродрому в Староконстантинове 14-го декабря стала известна. По данным “АиФ”, там были безжалостно уничтожены 28 старших офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО, это были преимущественно чехи, поляки и, возможно, немцы.