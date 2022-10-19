Вести из-за океана: атака дронов

Один из авторов The WarZone, уже известный нам Tyler Rogoway, сообщает 12 сентября 2022 года, что на учениях в Национальном учебном центре (Форт Ирвин, Калифорния) условным противником был применен рой атакующих дронов в количестве 40 машин.
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