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Новый китайский БПЛА способен барражировать в небе сутки с грузом 200 кг

Новый китайский БПЛА способен барражировать в небе сутки с грузом 200 кг

Испытательный полет состоялся в городе Яньтай провинции Шаньдун. По данным китайских СМИ, аппарат успешно выполнил программу испытаний: все основные параметры, включая высоту набора, крейсерскую скорость и устойчивость полета, соответствовали расчетным значениям.

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