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Продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города: ВС РФ за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

Продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города: ВС РФ за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

Подразделения «Севера» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

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