Пришли по зову сердца: врач – о донорах крови для пострадавших в "Крокусе"

РИА Новости/Кирилл Брага Россияне показали единение после страшного теракта в "Крокус Сити Холле". Многие из тех, кто сдали кровь для пострадавших, никогда не планировали становиться донорами и на помощь пришли по зову сердца, рассказал РЕН ТВ заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Центр крови им.