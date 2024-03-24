Пришли по зову сердца: врач – о донорах крови для пострадавших в "Крокусе"

РИА Новости/Кирилл Брага Россияне показали единение после страшного теракта в "Крокус Сити Холле". Многие из тех, кто сдали кровь для пострадавших, никогда не планировали становиться донорами и на помощь пришли по зову сердца, рассказал РЕН ТВ заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Центр крови им.
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