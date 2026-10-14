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Банки смогут отдавать данные клиентов на обработку сторонним ИТ-компаниям

Депутаты Госдумы разрешили финансовым организациям хранить и обрабатывать информацию ограниченного доступа — содержащую, например, банковскую тайну или персональные данные — у сторонних ИТ-компаний.

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