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Царьград

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Apple снова на вершине: капитализация достигает 2,99 триллиона долларов

Apple снова на вершине: капитализация достигает 2,99 триллиона долларов

Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, увеличив капитализацию до 2,99 трлн долларов. На фоне роста акций США, Microsoft, уступив своё лидерство, опустилась на второе место.

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