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Таджикистан усилил работу по предотвращению вербовки мигрантов террористами

Таджикистан усилил работу по предотвращению вербовки мигрантов террористами

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества в различных странах, в том числе в России.

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