Чиновники извинились перед жителями Тюмени за угрозы отключить воду

Генеральному директору «Росводоканал Тюмень» Ольге Сарбаевой пришлось публично извиниться перед жителями города и Тюменского округа за видеоролик, опубликованный накануне руководителем пресс-службы компании Ириной Айдановой.
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