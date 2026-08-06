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Чиновники извинились перед жителями Тюмени за угрозы отключить воду

Чиновники извинились перед жителями Тюмени за угрозы отключить воду

Генеральному директору «Росводоканал Тюмень» Ольге Сарбаевой пришлось публично извиниться перед жителями города и Тюменского округа за видеоролик, опубликованный накануне руководителем пресс-службы компании Ириной Айдановой.

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