В Госдуме хотят изменить расчет компенсаций семьям погибших военнослужащих

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Депутаты Государственной думы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили внести изменения в законопроект, касающийся расчета компенсаций для семей погибших военнослужащих.
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