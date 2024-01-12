Атриум со стеклянной крышей возведен в новом кампусе НГУ

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова прокомментировала, что новый кампус НГУ является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов», который реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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