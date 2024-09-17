Около 12 млн россиян привились от гриппа с начала кампании по вакцинации

Прививки против гриппа получило около 12 млн россиян с начала сентябрьской кампании по вакцинации. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой о мерах по подготовке к эпидемическому сезону.