Около 12 млн россиян привились от гриппа с начала кампании по вакцинации

Прививки против гриппа получило около 12 млн россиян с начала сентябрьской кампании по вакцинации. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой о мерах по подготовке к эпидемическому сезону.
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