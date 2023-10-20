Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ выравнивает ситуацию для РФ и США

РИАМО - 20 окт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отзыв РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) юридически теперь выравнял положение в данной сфере для Москвы и Вашингтона.