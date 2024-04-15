Район сосредоточения личного состава и техники ВСУ поразили расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и выполнили залп, накрыв 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами район сосредоточения противника на дистанции более 10 км.
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