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Закон, порядок, государство

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Район сосредоточения личного состава и техники ВСУ поразили расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Район сосредоточения личного состава и техники ВСУ поразили расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и выполнили залп, накрыв 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами район сосредоточения противника на дистанции более 10 км.

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