🌞 Жаркое лето: как справляются с высокой температурой воздуха крымчане и туристы Для крымчан аномальная жара – дело привычное.
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🌞 Жаркое лето: как справляются с высокой температурой воздуха крымчане и туристы Для крымчан аномальная жара – дело привычное.