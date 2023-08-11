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Стало известно о коренном изменении отношения россиян к украинцам

Стало известно о коренном изменении отношения россиян к украинцам

ФАДН: с начала СВО 85% россиян стали хуже относиться к украинцам, 15% — лучше С начала специальной военной операции 85% граждан РФ заявили об ухудшении своего отношения к украинским соседям, 15% россиян отметили его улучшение, сообщил «Известиям» глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

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Комментарии
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Геннадий Ушаков
Мне тоже хохлов не за что любить. У меня родной дядя погиб в село Шляховое, Кегичевский район Харьковской области. Был учителем в техникуме. Ушел на фронт, громить фашистов.  4.03.1943 г легли спать, подъехали вроде наши, в советской форме, а оказались хохлы предатели. Почти всех перебили. Нелепо, глупо, а уже были обстрелянные и опытные бойцы.
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1 час.
valentina sergeeva
Это кто нам опять братья? Те, кто скакал, повизгивая от удовольствия &quot;Москаляку на гиляку&quot;, кто умилялся, научив малолетнюю дочу, размахивающую кухонным ножом с криком:  &quot;Буду резать русню!&quot;, кто ликует при любой беде на русских землях?! А может те, кто у себя в ресторанах под улюлюканье пожирал торты в форме русских младенцев?! За девять лет ни одна сука (извините, собаки, я не про вас), не восстала против фашистской шоблы во власти! И не надо говорить, что они, дескать, &quot;одурманенные&quot;! Не хотели бы - никто б не одурманил! Да нА хрен таких &quot;родственничков&quot; подколодных!
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38 мин.
Lana_Borei Иванова
Однозначно - ухудшилось! Раньше думала, что люди, живущие на Окраине весёлые, трудолюбивые, бедные. Вечно со своим вкусненным борщом, салом, та горилкою. Теперь узнала и ужаснулась. Не буду писать про бешенство, кот. не лечится, а искореняется,, искандерами,,. Из последних определений Украины понравилось -,, ебучий хутор,,
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