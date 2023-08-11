Стало известно о коренном изменении отношения россиян к украинцам

Мне тоже хохлов не за что любить. У меня родной дядя погиб в село Шляховое, Кегичевский район Харьковской области. Был учителем в техникуме. Ушел на фронт, громить фашистов. 4.03.1943 г легли спать, подъехали вроде наши, в советской форме, а оказались хохлы предатели. Почти всех перебили. Нелепо, глупо, а уже были обстрелянные и опытные бойцы.

valentina sergeeva

Это кто нам опять братья? Те, кто скакал, повизгивая от удовольствия "Москаляку на гиляку", кто умилялся, научив малолетнюю дочу, размахивающую кухонным ножом с криком: "Буду резать русню!", кто ликует при любой беде на русских землях?! А может те, кто у себя в ресторанах под улюлюканье пожирал торты в форме русских младенцев?! За девять лет ни одна сука (извините, собаки, я не про вас), не восстала против фашистской шоблы во власти! И не надо говорить, что они, дескать, "одурманенные"! Не хотели бы - никто б не одурманил! Да нА хрен таких "родственничков" подколодных!