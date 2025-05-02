🌳Воспитанники, сотрудники и волонтеры ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» приняли участие в областной эколого-патриотической акции "Деревья памяти" к 80-летию Победы.
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🌳Воспитанники, сотрудники и волонтеры ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» приняли участие в областной эколого-патриотической акции "Деревья памяти" к 80-летию Победы.