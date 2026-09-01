ПВО отражает атаку беспилотников на Ленинградскую область

В Ленинградской области продолжается отражение атаки беспилотников, направленных на объекты региона. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 БПЛА противника.
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