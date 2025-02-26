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Крёстный отец AMD Zen займётся разработкой прорывных чипов RISC-V вместе с элитны...

Крёстный отец AMD Zen займётся разработкой прорывных чипов RISC-V вместе с элитны...

Крёстный отец AMD Zen займётся разработкой прорывных чипов RISC-V вместе с элитными ветеранами IntelДжим Келлер (Jim Keller), легендарный разработчик центральных процессоров и генеральный директор разработчика чипов Tenstorrent, объявил на этой неделе, что вошёл в состав совета директоров стартапа AheadComputing, который занимается разработкой «прорывных» прикладных процессоров на архитектуре RISC-V.

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