Сотрудники Росгвардии напоминают смолянам о порядке действий при утрате оружия

Сотрудники Росгвардии напоминают смолянам о том, что об утрате или хищении оружия, подлежащего учёту, лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.
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