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РБК СТИЛЬ

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Премия «Наследие дороже» открыла прием заявок

Премия «Наследие дороже» открыла прием заявок

Стартовал прием заявок на третью Национальную премию «Наследие дороже», которая отмечает инициативы бизнеса, некоммерческих организаций, общественных объединений и органов власти, направленные на сохранение исторической архитектуры.

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