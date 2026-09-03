Премия «Наследие дороже» открыла прием заявок

Стартовал прием заявок на третью Национальную премию «Наследие дороже», которая отмечает инициативы бизнеса, некоммерческих организаций, общественных объединений и органов власти, направленные на сохранение исторической архитектуры.
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