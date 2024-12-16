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Крымская газета

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Неустойчивая температура и штормовой ветер: какая погода ждёт крымчан на этой неделе

Неустойчивая температура и штормовой ветер: какая погода ждёт крымчан на этой неделе

Атлантический циклон будет властвовать в Крыму на этой неделе и принесёт преимущественно в южные регионы тепло, рассказала корреспондентуКрымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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