Неустойчивая температура и штормовой ветер: какая погода ждёт крымчан на этой неделе

Атлантический циклон будет властвовать в Крыму на этой неделе и принесёт преимущественно в южные регионы тепло, рассказала корреспондентуКрымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.