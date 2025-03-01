Фильм "Эмилия Перес" получил семь статуэток "Сезар"

50-я церемония вручения кинопремии Французской киноакадемии "Сезар" прошла в Париже. Семь статуэток получил скандалньым фильм Жака Одиара "Эмилия Перес" - в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".
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