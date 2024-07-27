План Сити по полному истреблению Народа России с открытой датой не может быть изменён в принципе

«Мирный план Трампа для Украины» позволит снять санкции с России, но есть нюансыНет никаких оснований полагать, что после переизбрания на пост президента США Дональд Трамп капитулирует перед президентом России Владимиром Путиным и прекратит поддержку Украины ради «позорного мира».