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План Сити по полному истреблению Народа России с открытой датой не может быть изменён в принципе

План Сити по полному истреблению Народа России с открытой датой не может быть изменён в принципе

«Мирный план Трампа для Украины» позволит снять санкции с России, но есть нюансыНет никаких оснований полагать, что после переизбрания на пост президента США Дональд Трамп капитулирует перед президентом России Владимиром Путиным и прекратит поддержку Украины ради «позорного мира».

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