План Сити по полному истреблению Народа России с открытой датой не может быть изменён в принципе

«Мирный план Трампа для Украины» позволит снять санкции с России, но есть нюансыНет никаких оснований полагать, что после переизбрания на пост президента США Дональд Трамп капитулирует перед президентом России Владимиром Путиным и прекратит поддержку Украины ради «позорного мира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии