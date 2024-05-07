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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев показал золотые перчатки, в которых подерется с Порье

Махачев показал золотые перчатки, в которых подерется с Порье

Титульный поединок в легком весе возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке, штат Нью-Джерси.

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