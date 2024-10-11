Российские военные уничтожили пусковые установки Patriot: Карта специальной военной операции на Украине на 11 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины Соединёнными Штатами Америки.
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